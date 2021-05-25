بلغت مليار ريال.. توضيح رسمي بشأن التبرع لصالح استكمال معركة تحرير تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت اللجنة المالية للدعم والاسناد والمركز الإعلامي لمحور تعز، الاثنين، بيانًا توضيحيًا بشأن ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص، المبالغ التي تم جمعها لصالح حساب الدعم والاسناد لاستكمال معركة تحرير تعز.

ونفت اللجنة، ما تناولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي بأن المبالغ التي تم جمعها بلغت أربعة مليار ريال، مؤكدة أن ما تم تناوله غير صحيحة، وأن ما تم جمعه هو مليار ريال فقط، وطالبت "من قام بالادلاء بهذه المعلومات الاعتذار والتصحيح".

وقالت اللجنة في بيان لها نشره لمركز الاعلامي لمحور تعز، "إنه بعد قيام المحافظ نبيل شمسان بالاعلان التاريخي للنفير العام لاستكمال تحرير المحافظة، وما حققه من اصطفاف شعبي ورسمي في المحافظة، تم تشكيل عدد من اللجان للدعم والاسناد، منها اللجنة المالية لدعم وتحرير تعز، ومشكلة من ممثل لديوان عام المحافظة، وممثل لمكتب المالية وممثل للمحور، وتم فتح حساب طرف البنك المركزي برقم (555555)".

وأوضحت اللجنة، "أنه تم توريد جميع المبالغ للحساب المذكور، والتي بلغت حتي نهاية شهر ابريل مايقارب مليار ريال فقط".



وأضافت: "تم الصرف من الحساب المذكور بناء على طلبات ترفع من قائد المحور لمحافظ المحافظة، والذي بدوره يقوم بإحالة تلك الطلبات الى اللجنة المالية، ومن ثم يتم استكمال إجراءات الصرف حيث يتم التوقيع على الشيكات، توقيع مشترك توقيع أول لمحافظ المحافظة، وتوقيع ثاني لقائد المحور وتوقيع ثالث لرئيس اللجنه المالية للدعم والإسناد، وأن ادارة حساب الدعم والإسناد يتم بأسلوب يتسم بالشفافية والوضوح، وبما يكفل وصول تلك المبالغ إلى الجبهات".

وأكدت اللجنة المالية للدعم والاسناد "استعدادها لتقديم المعلومات الصحيحة للجميع، وبتقارير مالية ترفع شهريا لرئيس وأعضاء اللجنة الاشرافية العليا".

وقالت اللجنة في بيانها، إن "المعركة لازالت مستمرة في معظم الجبهات، والعدو لا زال يحشد ويهاجم، والحاجة مستمرة للدعم والتبرع حتي ينجز جيشنا الوطني استكمال التحرير".

ودعت "الجميع إلى تحري الحقيقة والمصداقية، وعدم نشر الشائعات، والرجوع للجهات المعنية للحصول علي المعلومات الصحيحة".

وكانت سلطات تعز قد أعلنت في الـ 11 من مارس الجاري التعبئة العامة والنفير العام لاستكمال تحرير المحافظة.

