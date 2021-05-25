عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يحبط هجوم حوثي بزورق مفخخ إيراني الصنع

الثلاثاء 25 مايو 2021

الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر.



وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف، الاثنين، إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ لميليشيا الحوثي الإرهابية جنوب البحر الأحمر.

كما شددت على أن الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

وأضافت أن الحوثيين مازالوا مستمرين بتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وأعلن التحالف، في بيان نقله التلفزيون الرسمي السعودي، أن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع "صدف".

وأكد أنه تمكن من إزالة وتدمير 205 ألغام بحرية زرعتها مليشيات الحوثي عشوائيًا.

وحذر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أن دعم إيران لزراعة الألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد أكدت مراراً على اتخاذها كل الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.