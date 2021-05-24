شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يعلن اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية في جنوب البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي اليوم الاثنين اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته مليشيات الحوثي الانقلابية في جنوب البحر الأحمر.



وأعلن التحالف، في بيان نقله التلفزيون الرسمي السعودي، أن اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع "صدف".

وأكد أنه تمكن من إزالة وتدمير 205 ألغام بحرية زرعتها مليشيات الحوثي عشوائيًا.

وحذر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أن دعم إيران لزراعة الألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.