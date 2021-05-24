وزير الداخلية: الدولة الاتحادية هي الطريق الوحيد لاستقرار البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، ان الدولة الاتحادية هي الطريق الوحيد لاستقرار البلاد..مشددا على أن أولويات التنمية في المرحلة الراهنة هي المحافظة على وحدة الجيش والأمن وتماسكهم مع بقية مؤسسات الدولة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



جاء ذلك خلال لقاءه ، اليوم، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، وجهاء واعيان مديرية القف الصحراوية بحضرموت.

واطلع الوزير حيدان، على احتياجات المديرية في المجالات التنموية والخدمية..مشيدا بجهود السلطة المحلية في تنفيذ أول طريق يربط المناطق الصحراوية بمديريات الوادي بتمويل من حصة مبيعات نفط المحافظة..لافتا الى ان حضرموت استفادت من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من خلال منحها 20 بالمائة من مبيعات النفط الذي تنتجه المحافظة والذي سيعمل على تحريك عجلة التنمية بالمحافظة.

ونوه وزير الداخلية، الى ان المساعد الرئيس لتعزيز الامن والاستقرار هو المواطن الذي يعتبر احد الحلقات المترابطة مع الاجهزة الامنية والعسكرية..موضحا ان من يفتعل المشاكل الامنية لا يريد الاستقرار للوطن.

ولفت الوزير الى ان تجنيد ثلاثة الف من ابناء حضرموت سيكون لمديرية القف نصيب من أبنائها والذين سيكون على عاتقهم تعزيز الامن بالمديرية .

من جانبه استعرض الكثيري، تدخلات السلطة المحلية في عدد من المجالات الخدمية بالمناطق الصحراوية وفي مقدمتها مشروع طريق عقبة كتبة السلاسل "شق وسفلتة الطريق الذي يربط مدينة تريم بمديرية القف بطول 14 كيلومتر " بكلفة اجمالية تبلغ 3 ملايين دولار الى جانب حفر بئرين بالطاقة الشمسية .

واشار الوكيل الكثيري الى اهمية الخط الدولي ثمود – الوديعة بطول 350 كيلومتر الذي يهدف الى إيجاد طرق ذات مسافات مختصرة بين مناطق وادي حضرموت والصحراء الى جانب ربط التجمعات المدنية بالخدمات العامة.