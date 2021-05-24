إصابة ثلاثة مدنيين بشظايا طائرة حوثية مفخخة استهدفت سوق شعبي بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

أصيب ثلاثة مدنيين، اليوم، في مديرية رغوان بمحافظة مأرب، اثر شظايا طائرة مسيرة مفخخة اطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية واستهدفت من خلالها سوقاً شعبياً في المديرية.

