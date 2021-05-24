رئيس مجلس النواب يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

شارك رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، في اجتماعات الجمعية الـ 142 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة افتراضياً خلال الفترة من 24 وحتى 28 مايو الجاري.



ويضم وفد بلادنا في الإجتماعات إلى جانب رئيس مجلس النواب، كلا من نائبيه المهندس محسن باصرة ومحمد الشدادي وأعضاء مجلس النواب عبدالرزاق الهجري وسلطان العتواني وصخر الوجيه ومبخوت بن ماضي ومحمد صالح القباطي.

وتعقد في إطار اجتماعات الجمعية العامة، الدورة رقم 207 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، والتي يشارك فيها رؤوساء وأعضاء البرلمانات العالمية من أكثر من 150 دولة.

وفي الكلمة التي القاها في الجلسة الأولى للإجتماعات، عبر رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، عن تقديره للإتحاد البرلماني الدولي وتعامله المسؤول مع القضية اليمنية ووقوفه إلى جانب الشرعية الدستورية ومجلس النواب وضد الانتهاكات المتعددة التي طالت عدد من البرلمانيين اليمنيين من قبل العصابة الانقلابية الحوثية .. لافتا إلى أن العلاقة التي تربط مجلس النواب بالاتحاد البرلماني الدولي علاقة تعاون مشتركة تمتد لعقود عديدة.

ونوه البركاني، إلى الجرائم التي تمارسها العصابة الحوثية بحق الشعب اليمني كافة واستصدارها أحكام إعدام باطلة بحق 46 عضوا برلمانيا وقفوا مع القضايا العادلة للشعب اليمني، وقيام تلك العصابة بنهب ممتلكاتهم وأموالهم وملاحقتهم .. مشيرا إلى خطورة تلك الاجراءات التي تتعارض مع كافة القوانين اليمنية والمواثيق الدولية والإنسانية .. مؤكدا ضرورة اتخاذ الاجراءات لضمان حماية هؤلاء البرلمانيين من الممارسات الاجرامية المتهورة لميليشيا الحوثي.

وتطرق البركاني، إلى مجمل الأوضاع الإنسانية التي يمر بها اليمن جراء الحرب ومعاناة فيروس كورونا، وتعنت ميليشيا الحوثي الاستجابة لدعوات السلام الأممية المتعددة .. مشيرا إلى الجهود التي يبذلها مجلس النواب في الانتصار للقضايا الوطنية وجهود تحقيق السلام.

كما شارك رئيس مجلس النواب، في التصويت لملء المقاعد الشاغرة لممثلي المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية بالاتحاد، وشارك أيضا في التصويت لانتخاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين ولجنة شؤون الشرق الأوسط.

وكان الاجتماع قد وقف في ضوء جدول أعماله على العديد من المواضيع ذات الصلة أبرزها اعتماد النظام الداخلي الخاص بالجلسات الافتراضية للجمعية العامة واللجان الدائمة والاتفاق على المحاضر الموجزة للدورة الـ 206 للمجلس الحاكم والاستماع إلى رؤية رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وتقرير نشاطه عن الدورة السابقة، وكذا التقرير السنوي للأمين العام عن تأثير الاتحاد البرلماني الدولي على أنشطة الاتحاد في العام 2020م، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى.