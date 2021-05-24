الجيش الوطني يسقط مسيرتين تتبعان مليشيا الحوثي الايرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، اليوم الإثنين، أن دفاعاته أسقطت طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران،



وقال الجيش، في بيان له، إن "دفاعات الجيش اليمني اسقطت طائرتين مسيرتين تابعتين لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جهتي الغرب والشمال الغربي من مأرب."

وأوضح أنه تم اسقاط المسيرة الأولى باتجاه جبهة "الكسارة" بمديرية صرواح، فيما تم تدمير الأخرى لدى محاولتها استهداف سوقاً شعبياً في مديرية "رغوان" وقد أدى انفجارها إلى سقوط جرحى من المدنيين.

والأسبوع الماضي، أسقط الجيش اليمني، طائرتين بدون طيار لمليشيات الحوثي في بلدتي المشجح والكسارة غربي مأرب.