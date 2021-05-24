وزير الداخلية يتفقد مطار سيئون ويشيد بمستوى الخدمات التي يقدمها للمسافرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، ومعه وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، على سير العمل في مطار سيئون الدولي، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



واستمع الوزير حيدان، من مدير عام المطار علي باكثير، الى شرح عن مستوى الخدمات التي يقدمها المطار وسبل تعزيزها لمواكبة التطورات الحديثة،..لافتا الى انه تم مؤخرا تدشين العمل بسيور العفش الإلكترونية بالمطار والمقدمة من شركة صافر لعلميات الاستكشاف والإنتاج و الشركة اليمنية للغاز.

وأشار باكثير، إلى أن سيور العفش التي تم تركيبها تتميز بمواصفات الكترونية وأمنية متطورة تم تصنيعها من قبل شركة رومانية متخصصة.

وكان الوزير، ترأس اجتماعا لقيادات الوحدات الامنية والعسكرية بالمطار..مؤكدا على أهمية مطار سيئون، والذي شهد تحسنا كبيرا في الخدمات والبنية التحتية،..لافتا الى أن النجاحات التي حققها المطار تعكس صورة التناغم الكبير بين ادارة المطار وكافة الكوادر المدنية والامنية والعسكرية العاملة بالمطار..مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود وتنسيق العلاقات وتشاركها بين كافة وحدات المطار للارتقاء بالخدمات التي يقدمها المطار نحو صورة أفضل تلبي رضا المسافرين.

ونوه الوزير حيدان الى ان التعاون والعلاقة المتينة بين السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء وكافة الاجهزة التنفيذية ساهم في استمرار مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيع الحياة واستقرار الأوضاع..مشيداً بدور منتسبي الاجهزة الامنية والعسكرية العاملة بمطار سيئون، في تأمين المطار والتقييد والالتزام بالتعليمات والتعاميم الصادرة من الجهات الرسمية وابراز صورة مشرفة للمطار على المستوى المحلي والخارجي