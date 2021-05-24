اجتماع بتعز يناقش آلية تنفيذ توزيع الغاز للمديريات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد بمحافظة تعز برئاسة وكيل المحافظة عارف جامل، آلية تنفيذ توزيع الغاز للمديريات من قبل المحطات في المحافظة بحسب توصيات اللجنة المكلفة من الشركة اليمنية للغاز .



وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام مكتب الصناعة والتجارة احمد المجاهد، استعرضت اللجنة المكلفة من الشركة اليمنية للغاز برئاسة احمد الصامت عدد من التوصيات والاجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية التوزيع بالمحافظة ومنها الزام محطات تعبئة الغاز بالعمل بالآلية الجديدة بتوزيع الغاز المنزلي للمديريات .

وناقش الاجتماع خطة اللجنة في توزيع مادة الغاز للمديريات بعد تحديد نسبة كل مديرية من احتياجها للغاز المنزلي بحسب طبيعة المديرية والكثافة السكانية ومدى استهلاكهم للغاز، وفصل حصة كبار المستهلكين عن حصة المواطنين .

واكد الوكيل جامل على ضرورة معالجة كافة الاختلالات السابقة وعمل ضوابط واجراءات كفيلة بما يضمن توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين وانهاء معاناة ابناء المحافظة.. مؤكدا بان السلطة المحلية ستعمل على الاشراف والرقابة الميدانية لضبط اي مخالفات او تجاوزات .

واوصى الاجتماع بتنفيذ التوصيات التي اقرتها اللجنة بشكل كامل، والعمل على ضبط المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع اي احتكار او تجاوز وضبط المخالفين.