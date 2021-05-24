الوزير الشرجبي يبحث مع مدير اليونيسف الاقليمي تعزيز التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع المدير الاقليمي لمنظمة اليونيسيف، تيد شيبان، مجالات التعاون بين بلادنا والمنظمة.



وتم خلال اللقاء مناقشة الآلية الجديدة التي تم التوقيع عليها بين الوزارة واليونيسيف (sob) ووضع تدخلات اليونيسف في قطاع المياه، وتزويد المؤسسات المحلية بالوقود والمعدات وقطع الغيار، وخطة الخروج من تشغيل مشاريع المياه بالطاقة الشمسية.

وأكد الوزير الشرجبي ضرورة الاسراع في اعتماد مشاريع الصرف الصحي المرحلة الثالثة (AF3) وتحديد آلية التنفيذ، واعتماد نفقات التشغيل للاذرع الفنية للوزارة..مجدداً حرص الوزارة للمشاركة بتطوير خطة الخروج التدريجي من الدعم سواء لنفقات التشغيل او للوقود على مدى عام.

وتطرق اللقاء للتخطيط المشترك مع الوزارة والمؤسسات لتحديد الأولويات لمختلف التدخلات، خاصة ان الوزارة استكملت الإجراءات المتعلقة بتعيين المنسق الوطني لكتلة المياه وفريق عمله.

من جانبه أكد شيبان، استعداد اليونيسيف لتقديم كامل الدعم والمساندة لبرامج الوزارة، بما يساهم في تعزيز الشراكة القائمة..مؤكدا أن قائمة المشاريع الجديدة جاهزة للتنفيذـ بعد استكمال المشاورات حولها مع المختصين في الوزارة واليونيسيف.