شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الأصبحي يبحث مع مدير المنظمة العربية للطيران المدني التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى المملكة المغربية عزالدين الاصبحي، اليوم، مع المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني المهندس عبدالنبي منار، التعاون المشترك وتقديم الدعم الفني والتدريب للكوادر اليمنية في هيئة الطيران المدني.



واكد السفير الاصبحي، على أهمية دور المنظمة بما يخص تعزيز قدرات هذا القطاع في اليمن وتفعيل التعاون العربي المشترك في هذا المجال الحيوي الهام ..مشيراً الى مشاركة بلادنا ممثلة بالجهات الحكومية والعمل على تفعيل آفاق جديدة للتعاون الممكن وبما يمكنه تقديم تفعيل دور الهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسات المختلفة في هذا المجال.

من جانبه، استعرض المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، الاستعدادات والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العام للمنظمة في يوليو القادم.