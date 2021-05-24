شرطة البيضاء تؤهل 25 من ضباطها في المجالين القانوني والإداري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت شرطة محافظة البيضاء، اليوم، الدورة التدريبية الأولى لتأهيل مدراء أمن المديريات ونوابهم في المحافظة في المجالين القانوني والإداري.



وتهدف الدورة على مدى اسبوع إلى إكساب 25 ضابط وصف ضابط، مفاهيم ومعارف قانونية جديدة في قانون هيئة الشرطة وقانون الوظيفة العامة للشرطة وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بالإضافة إلى تدريبهم على مهارات إدارية حديثة في مجال عمل عمليات الشرطة وكيفية تعامل رجل الشرطة مع المواطنين وطرق إعداد التقارير محاضر الضبط ومحاضر جمع الاستدلالات.

و أوضح مدير عام شرطة محافظة البيضاء العميد الركن أحمد الحداد، اهمية تدريب وتأهيل مدراء أمن المديريات والضباط العاملين في الاقسام بكل المهارات والمعارف والمفاهيم الجديدة في مجال عملهم الشرطي في كافة المجالات وفي مقدمتها المجالين القانوني والإداي..مؤكداً اهتمام شرطة المحافظة بتأهيل ضباطها وكوادرها ورفع مستوى الوعي القانوني لديهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الإدارية وتنميتها بشكل مستمر.