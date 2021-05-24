بدء دورات تنمية المهارات بمحطة الكود للبحوث الزراعية في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت، اليوم، بمحافظة أبين، ثلاث دورات تدريبية في مجال الأصناف النباتية والبذور المحسنة والموارد الوراثية.



وتستهدف الدورات التي ينظمها مركز الكود للبحوث الزراعية على مدى أربعة أيام، بتمويل من منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، الباحثين والفنيين بمراكز الكود للبحوث الزراعية وسيئون، والإرشاد الزراعي في محافظتي أبين ولحج.

وأشاد الأمين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد، بجهود مركز الكود في إقامة هذه الدورات التي تستهدف تطوير قدرات الباحثين الزراعيين وبما يساهم في تطوير وتحسين القطاع الزراعي.