شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السطلة المحلية بحجة تدشن فعاليات التعبئة والإسناد للجيش في مواجهة المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت السلطة المحلية بمحافظة حجة، اليوم، فعاليات اللقاء الأول للتعبئة والإسناد للجيش الوطني في مواجهة مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.



وفي حفل التدشين الذي حضره عدد من قيادات ووجهاء المحافظة، دعا وكيل المحافظة محمد يعقوب ومدير شرطة المحافظة العميد أمين الحجوري جميع أبناء المحافظة إلى استشعار أهمية هذه المرحلة النضالية من تاريخ شعبنا وأمتنا، والاصطفاف خلف القيادة السياسية ومساندة الجيش الوطني في معركته الوطنية حتى يتم القضاء على الإنقلاب الحوثي ووأد المشروع الإيراني وإفشال مخططاته الإرهابية الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن، وتهديد الملاحة الدولية.

فيما أشاد عضو مجلس الشوري مهدي جابر واللواء احمد العابسي في كلمتيهما، بدور أبناء محافظة حجة وبتضحياتهم العظيمة في المعركة الوطنية التي يخوضها اليمنيون ضد مليشيات التمرد والإنقلاب الحوثية والتفافهم خلف القيادة السياسية والحكومة الشرعية ومساندة أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية البواسل في مواجهة مشروع ايران التدميري لليمن والمنطقة الذي يستهدف الهوية اليمنية وقيم ومقدرات الأمة العربية والإسلامية.