تدشين الفصل الدارسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021م في جامعة ابين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة ابين مهدي الحامد، اليوم، ومعه رئيس جامعة ابين الدكتور محمود الميسري، استئناف الفصل الدارسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021م بعد توقفه شهرين بسبب الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وطاف الحامد والميسري، في كليات الجامعة..مطلعين على مدى انضباط الكادر التعليمي والطلاب في الجامعة..مؤكدين على الاهمية التي تمثلها جامعة ابين كصرح تعليمي واكاديمي.