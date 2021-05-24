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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين الفصل الدارسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021م في جامعة ابين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
دشن الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة ابين مهدي الحامد، اليوم، ومعه رئيس جامعة ابين الدكتور محمود الميسري، استئناف الفصل الدارسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021م بعد توقفه شهرين بسبب الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وطاف الحامد والميسري، في كليات الجامعة..مطلعين على مدى انضباط الكادر التعليمي والطلاب في الجامعة..مؤكدين على الاهمية التي تمثلها جامعة ابين كصرح تعليمي واكاديمي.