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تدشين الفصل الدارسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021م في جامعة ابين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

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دشن الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة ابين مهدي الحامد، اليوم، ومعه رئيس جامعة ابين الدكتور محمود الميسري، استئناف الفصل الدارسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021م بعد توقفه شهرين بسبب الموجة الثانية لجائحة (كوفيد-19).

 

وطاف الحامد والميسري، في كليات الجامعة..مطلعين على مدى انضباط الكادر التعليمي والطلاب في الجامعة..مؤكدين على الاهمية التي تمثلها جامعة ابين كصرح تعليمي واكاديمي.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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