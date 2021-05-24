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اللجنة الأمنية بتعز تناقش مستجدات الأوضاع في المحافظة

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز في اجتماعها الدوري، اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس اللجنة قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة.

كما ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع وتعزيز دور الأمن وضبط العناصر الخارجة عن القانون وتسليمهم للقضاء..مشدداً على دعم الخطة الأمنية وتعزيز دور الأمن في حماية الممتلكات العامة والخاصة وتطبيق النظام والقانون بحق المخالفين والمخلين بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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