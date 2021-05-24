شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللجنة الأمنية بتعز تناقش مستجدات الأوضاع في المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز في اجتماعها الدوري، اليوم الاثنين، برئاسة نائب رئيس اللجنة قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة.



كما ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع وتعزيز دور الأمن وضبط العناصر الخارجة عن القانون وتسليمهم للقضاء..مشدداً على دعم الخطة الأمنية وتعزيز دور الأمن في حماية الممتلكات العامة والخاصة وتطبيق النظام والقانون بحق المخالفين والمخلين بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.