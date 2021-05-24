حضرموت.. الشرطة تعلن ضبط 5 مطلوبين أمنيا في مديرية القطن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت شرطة مديرية القطن بمحافظة حضرموت، مساء الأحد، ضبط خمسة مطلوبين أمنيا بتهم تتعلق بقضايا جنائية.



جاء ذلك في بيان لمدير الأمن والشرطة بمديرية القطن الرائد معاذ عبده الشعبي نقله موقع وزارة الداخلية.



وقال الشعبي إنه تم تنفيذ حملة أمنية إلى منطقة منخر حيث تمكنت من ضبط كلا من (س. ب. ح ) يبلغ من العمر 42 عاما و (ن. ب. ح ) و ( س. س. ح ) 23 عاما ( أ. ب. ح ) يبلغ من العمر ٢٠ عاما.



وأوضح أن المطلوبين أمنياً متهمين في قضية مقتل المواطن علي بن حبيش في ساحة مستشفى القطن في شهر فبراير الماضي.



وذكر الرائد الشعبي أن الحملة تمكنت أيضا من ضبط متهما يدعى ( ص. ح. ب ) أثناء محاولته الهروب بالسيارة، وذلك بعد ارتكابه جريمة اهتزت لها مدينة القطن وذلك بإقدامه على قتل والده باستخدام سلاح ناري.



وأشار إلى أن الحملة الأمنية التي قادها أمن القطن إشراف وتوجيهات من مدير عام الامن بوادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني، بالتعاون مع وحدات الجيش يعد انجاز جديد يضاف إلى جهود الأجهزة الأمنية.

