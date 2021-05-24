وزير التربية يطلع على سير التحضيرات النهائية لاختبارات الشهادة العامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، على سير التحضيرات النهائية لأداء اختبارات الشهادة العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2020م-2021م والمقررة في 6 يونيو المقبل.



وخلال جولته التفقدية بالمطبعة السرية وكنترول التصحيح واللجان المصحابة لها بمدينة المكلا محافظة حضرموت، استمع الوزير العكبري من نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات جمال عبدون ومدير المطبعة السرية بالمكلا صبري بارمادة، إلى شرح حول طبيعة العمل بالمطبعة والتحضيرات الجارية لأداء اختبارات الشهادة العامة..مشدداً على تكثيف الجهود والعمل على أداء سير الاختبارات في موعدها المحدد دون تأخير وفق التقويم الوزاري والمزمع إقامتها في السادس من الشهر المقبل، مع تهيئة الأجواء المناسبة لها في عموم المحافظات، والالتزام بالتعليمات التي أعلنتها اللجنة العليا للطوارئ للحد من انتشار وباء كورونا.

واستعرض عبدون، خطة التهيئة المبكرة لاختبارات الشهادة الثانوية العامة..مؤكدا استكمال كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية والصحيّة لاختبارات الشهادة العامة بجميع المراكز الاختبارية.