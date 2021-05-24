مليشيات الحوثي تقتحم قرية سنام بذمار وتعتدي على أحد أبنائها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اقتحمت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة ايرانياً، اليوم الإثنين، قرية سنام بمديرية جهران غرب محافظة ذمار واعتدت على أحد أبناء القرية.



وأوضحت مصادر محلية في القرية وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المليشيات الإرهابية اقتحمت بطقمين مسلحين قرية سنام وتهجمت على منزل المواطن فرحان صبار ووجهت الأسلحة الرشاشة صوب المنزل وهددت بفتح النيران على المنزل بمن فيه متسببة بحالة من الخوف والهلع لدى سكان المنزل والقرية بشكل عام.

واكدت المصادر، أن المليشيات حاولت اعتقال المواطن فرحان قبل أن يتدخل أبناء ووجهاء المنطقة ويمنعون اعتقاله مقابل دفع مبلغ مالي كبير لأفراد الأطقم الحوثية بالإضافة إلى نهب القات من إحدى مزارعه.