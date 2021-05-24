تدشين حملة التحصين ضد فيروس كورونا في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله، اليوم، بمديرية عين، حملة التحصين ضد فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) في عموم مديريات المحافظة بتمويل من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.



وتستهدف الحملة التي ينفذها 150 كادراً صحياً في سبعة عشر مديرية بالمحافظة ولمدة 12 يوما، تحصين اكثر من خمسة وعشرين الف وثلاثمائة من الكوادر الصحية،ومن يعانون من الامراض المزمنة والذين تجاوزت اعمارهم الستين عاما.

واشاد هشله بمستوى استعدادات مكتب الصحة والسكان بالمحافظة لتنفيذ الحملة..منوهاً باهميتها في الوقاية من فيروس كورونا..موجهاً قيادات السلطات المحلية بالمديريات بضرورة التعاون مع فرق التحصين والعمل على تسهيل مهمة تنفيذهم للحملة،ومساعدتهم للوصول الى المستهدفين منها.