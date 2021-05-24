البرلمان العربي يدين محاولة ميشيليا الحوثي شن هجوم إرهابي بالبحر الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أدان البرلمان العربي عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية بجنوب البحر الأحمر، ونجحت قوات تحالف دعم الشرعية في إحباطها والتصدي لها بنجاح.



وحذر البرلمان العربي، في بيان، من استمرار تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر باعتباره واحدا من أهم الممرات المائية في العالم، باستخدام الزوارق المفخخة.

ووصف تلك الممارسات التي تعد تحديا سافرا للمواثيق والقوانين الدولية بأنها "عمل إرهابي جبان" يمثل تهديدا خطيرا لحركة التجارة والأمن والسلم الدوليين .

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، لاتخاذ موقف حازم لردع هذه الممارسات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، التي تقف وراءها إيران وتلعب دورا أساسيا في هذه المحاولات بتزويدها جماعة الحوثي بالأسلحة والصواريخ.

وأشاد البرلمان العربي بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها بتصديها وإحباطها لكل الهجمات الإرهابية التي يشنها الإرهاب الحوثي سواء في البر أو البحر.