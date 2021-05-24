شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة: مليشيا الحوثي تكثف تجنيد طلبة المدارس بصفوفها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اتهمت صحيفة الشرق الأوسط، مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ببدء حملة لتجنيد طلبة المدارس في صفوف عناصرها الإرهابيين.



ولفتت في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن المليشيا لجأت مع اشتداد المعارك في غرب مأرب، إلى تكثيف عمليات تجنيد طلبة المدارس تحت اسم الدورات الصيفية.

وقالت الصحيفة إنها حملة سنوية تستهدف الطلبة في المراحل الدراسية على مختلف المستويات عبر التعبئة الفكرية المتطرفة.