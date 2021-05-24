شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تحتل المركز الأول في قائمة الدول الأكثر فقرا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

احتلت اليمن قائمة الدول العربية الأكثر فقراً بحسب بيانات صندوق النقد الدولي (IMF) صدرت مؤخرًا عن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.



وتتضمن القائمة 18 دولة عربية من الأكثر ثراءً التي حافظت قطر على موقعها على صدارة أغنى الدول العربية فيما تذيلت اليمن القائمة الأكثر فقراً من الدول العربية.

الجدير بالإشارة أن القائمة لم تذكر أي بيانات متعلقة بسوريا والصومال وفلسطين ولبنان.

ويعيش اليمنيون ظروفا معيشية صعبة جراء نهب رواتب الموظفين وانعدام مصادر الدخل وتوسع رقعة الفقر وارتفاع معدل البطالة نتيجة الحرب التي افتعلتها مليشيا الحوثي الموالية لإيران.

وجاءت اليمن هي أفقر دول عربية العالم الحالي، حيث بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 1.94 ألف.