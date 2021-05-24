وفاة شاب غرقا في أحد سدود محافظة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

الخليج 365 ـ الضالع

توفي شاب غرقاً، أمس الأحد 23 مايو/ أيار 2021م، في أحد السدود بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن الشاب رائد مثنى سعيد، توفي غرقا في أحد السدود بمنطقة اجوة حماده بالضالع.

ووفق المصادر، كان الشاب في رحلة نزهة بمعية عدد من اصدقائه، مستغلين حالة التغير المناخي والبيئي الذي تشهده البلاد تزامنا مع موسم هطول الأمطار.

وذكر أصدقاء "رائد" أنه انزلق من أعلى كتلة صخرية مجاورة لجدار السد وتدحرج إلى قاعه، حيث سارعوا بإخراجه ونقله إلى مستشفى النصر بمدينة الضالع عاصمة المحافظة، إلا أنه فارق الحياة فيه.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على حادثة مماثلة راح ضحيتها فتاتان في سد ماء بضواحي قرية "المدورة"، مخلاف العود، في مديرية النادرة التابعة إداريا لمحافظة إب، والواقعة على الشمال الغربي للضالع.

ودعا الأهالي الجميع إلى توخي الحذر وعدم اقتراب أي شخص بمفرده من السدود والحواجز المائية لتجنب حوادث الغرق