شكرا لبحثكم عن خبر امن القطن يلقي القبض على اربعة افراد مطلوبين أمنيا بقتل مواطن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - القت الأجهزة الامنية بمديرية القطن محافظة حضرموت اليوم الاحد القبض على اربعة عناصر مطلوبين امنيا بقتل المواطن علي بن حبيش الجعيدي.

وأفادت مصادر بان المهمة الامنية تمت بنجاح من قبل الامن في إلقاء القبض على اربعة مطلوبين امنيآ صدرت بحقهم أوامر قهرية وذلك على خلفية مقتل المواطن علي بن حبيش في تاريخ 15/ 2/ 2021 في باحة مستشفى القطن بين أبناء عمومته من آل حبيش على خلفية القبض على مطلوب أمني اخر وصدرت بحقه أوامر قهريه ويدعى( م،ع،ب،ح) وتم تسليمه بحث الوادي .

وفي اتصال مع مدير الأمن والشرطه بالقطن الرائد/ معاذ عبده الشعبي اوضح أن حملة امنية مكونه من خمسه أطقم بالتعاون مع الجيش والمهام الخاصة وكانت المهمة ناجحة وموفقة إذ تم القبض على الاربعة المطلوبين امنيا وهم : س، ب،ح حوالي42عاما _ ن، ب، ح 40عاما _ س،س،ب،ح،23عاما _ أ،ب،ح 20عاما.

يذكر أن المتهمين الاربعة تم القبض عليهم بتهمة قتل المواطن علي بن حبيش منتصف فبراير الماضي في ساحة مستشفى القطن العام.