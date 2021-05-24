شكرا لبحثكم عن خبر الخبجي : الإنتقالي لن يتوانئ عن تحرير حضرموت من الإرهاب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس وحدة المفاوضات بالمجلس الدكتور ناصر الخبجي، اليوم الأحد، بالهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت.

وفي بداية اللقاء، أطلع الدكتور الخُبجي، الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت على آخر المستجدات السياسية على الساحة الجنوبية، وفي مقدمتها جهود المجلس الانتقالي الجنوبي الحثيثة لتنفيذ اتفاق الرياض باعتباره المخرج الوحيد للأزمة الراهنة.

وتحدث الدكتور ناصر الخُبجي عن المعاناة الكبيرة التي يتجرعها المواطن الجنوبي جراء الانهيار الاقتصادي، وانعدام الخدمات، مؤكدًا بأن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، تقوم بمساعٍ حثيثة للضغط على الجهات المختصة لتوفير الخدمات وصرف الرواتب ومعالجة الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها محافظات الجنوب المحررة.

كما تحدث الدكتور الخبجي عن إجراءات تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، والذي يتضمن خروج كافة القوات العسكرية من وادي حضرموت، والمهرة وشبوة، ونقلها إلى جبهات القتال لمواجهة ميليشيا الحوثي، باعتبار الأخير العدو الحقيقي الذي يشكل خطرًا على أمن واستقرار المنطقة العربية ككل.

وأشار الدكتور الخبجي إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، يضع معاناة أبناء حضرموت في صدارة أولوياته، مؤكدًا أن المجلس لن يتوانى عن تحريرها من ممارسات الإرهاب التي تقوم تنفذها الميليشيا الجاثمة على صدور أبناء الجنوب.

وخلال اللقاء، استمع الدكتور الخُبجي من قيادة الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، لشرحٍ مفصلٍ عن الأوضاع والمعاناة التي يواجهونها جراء استفزازات وتعديات قوات المنطقة العسكرية الأولى، وممارساتها العدائية بحق أبناء الوادي، وكذا والأوضاع التي خلفها المنخفض الجوي الذي ضرب مديريات الوادي مؤخرًا، الذي راح ضحيته عددا من المواطنين، والحق أضرارا بالغة في المساكن والممتلكات العامة والخاصة.

وفي ختام اللقاء، اطّلعت قيادة الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس لمديريات وادي حضرموت على النشاط الذي تقدمه لجنة الإغاثة وهيئات المجلس، لمساعدة السكان والتخفيف من معاناتهم.