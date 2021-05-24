شكرا لبحثكم عن خبر الزُبيدي يلتقي بأسرتي الشهيدين الشوبجي وشريبة ويشيد ببطولاتهما العظيمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية اليوم الأحد، بأسرة الشهيد المناضل العميد يحيى الشوبجي "أبو الشهداء"، وكذا بأسرة الشهيد علي قاسم شريبة كل على حدة.

وأشاد الرئيس الزُبيدي بالبطولات العظيمة التي قدمتها أسرة الشوبجي، وبطولات الشهيد علي قاسم شريبة منذ انطلاق الثورة الجنوبية التحررية في 7 يوليو 1994م.

واعتبر الرئيس الزُبيدي أن التضحيات التي قدمتها أسرة الشوبجي، والشهيد علي قاسم شريبة، نهجًا سيسير عليه كل أبناء الجنوب، حتى يتحقق الهدف الأسمى المتمثل في استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.

ونوّه الرئيس القائد بأن البطولات التي سطّرها أبو الشهداء الشهيد المناضل يحيى الشوبجي، وأولاده الثلاثة، وكذا بطولات الشهيد علي قاسم شريبة في جبهات القتال دفاعًا عن الجنوب ضد ميليشيا الحوثي، المدعومة إيرانيًا، وميليشيا الإخوان، كانت وما زالت محل فخر واعتزاز كل أبناء الجنوب.

وخلال اللقاء، اطّلع الرئيس الزُبيدي من أسرة الشوبجي التحضيرات الجارية لأربعينية "أبو الشهداء"، المزمع إقامتها خلال الأيام القليلة القادمة برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي.

بدورهما، شكرتا أسرتا الشوبجي، وشريبة، الاهتمام الذي يوليه الرئيس الزُبيدي بشهداء الجنوب الذين قدموا أرواحهم فداءً لأرض الجنوب، مؤكدين مواصلة النضال حتى تحقيق كامل الأهداف التي قدم لإجلها الشهداء أرواحهم.