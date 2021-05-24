شكرا لبحثكم عن خبر عدن .. ضبط 70 طن تستخدم في صناعة المتفجرات كانت في طريقها للحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الطوارئ والدعم الأمني في عدن، امس من ضبط شاحنة تحمل مواد تستخدم في صناعة المتفجرات كان يجري محاولة تهريبها الى مليشيات الحوثي في صنعاء.

وكشف مصدر امني انه تم ضبط الشاحنة في النقطة الأمنية التابع لقوات الطوارئ والدعم الأمني الواقعة بالقرب من مطعم الشرق الوسط في شارع التسعين بمديرية المنصورة .

وأضاف أنه جرى نقل الشاحنة والشخص الذي يقودها ويدعى(ع.م.ع) مع المواد المضبوطة فيها الى ادارة امن عدن والتي تقدر بـ(70طن) ليتم استكمال التحقيقات والكشف عن المتورطين بهذا الشاحنة .

الجدير بالذكر ان قوات الطوارئ والدعم الأمني – بقيادة العميد محمد حسين الخيلي تنفذا انتشار امني ودوريات متحركة لحفظ الامن والاستقرار في العاصمة عدن.