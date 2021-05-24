شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة وفاة الرئيس هادي بالعسودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فت ناشطة سياسية صحة شائعات تحدثت عن وفاة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. واكدت ذكرى العراسي في منشور لها، أن ما ينشر بهذا الخصوص غير صحيح. واضافت بالقول:" الوالد الرئيس /عبدربه منصور هادي، بخير وبصحه وعافية، ولاصحه للأخبار المتداوله حول وفاته . وطلبت العراسي، التزام الهدوء وعدم البلبله والأخذ بأشاعات لا صحة لها. وأشارت العراسي، إلى أن الرئيس هادي، قريبا جدا سيعود لأرض الوطن وسيتقدم الصفوف في صلاة عيد الاضحى القادم وهو في وطنه ووسط شعبه . واختتمت منشورها بالقول: "كونوا بخير لأن الوالد الرئيس بخير". وكان الصحفي الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي صلاح بن لغبر، قال في تغريدة عبر تويتر: انباء غير مؤكدة عن هلاك "الدنبوع"، بالإشارة للرئيس هادي. وروج إعلام الانتقالي شائعات حول وفاة الرئيس هادي في العاصمة السعودية الرياض.

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