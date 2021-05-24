شكرا لبحثكم عن خبر عن لقاح كورونا و لمن قربت تأشيرته على الانتهاء .. توضيحات هامة للمسافرين اليمنيين الى السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حددت مصادر مطلعة في منفذ الوديعة الحالات التي يتمكن فيها المغتربون اليمنيون الدخول الى السعودية في ظل الإجراءات الاحترازية الأخيرة لفيروس كورونا .

وقالت المصادر ان من لديه تأشيرة خروج وعودة ولديه اثبات تلقيه لقاح فيروس كورونا من المملكة ومسجل في تطبيق توكلنا وصحتي باستطاعته الدخول الى السعودية , بينما لا يستطيع من لم يتلقى لقاح كورونا وتأشيرته قاربت على الانتهاء عليه ان يبلغ كفيله بأن يمدد له تاشيرة الخروج والعودة حتى يتمكن من اخذ اللقاحين , او ان يسافر طيران ويخضع للحجر المؤسسي .

وأشارت المصادر الى ان اصحاب التأشيرات الجديدة او الزيارات عليهم الذهاب الى اقرب مركز صحي في اليمن واخذ جرعات اللقاح بين كل جرعة والاخرى ١٤ يوم وسيتم منحهم شهادة تطعيم معتمدة ثم بعد ذلك بإمكانهم السفر بدون عوائق.

وقالت المصادر بالنسبة للمستعجلين بالسفر ولا يسعفهم الوقت لاخذ اللقاحين عليهم السفر عن طريق الجو وسيخضعون للحجر الصحي في السعودية عند وصولهم ولكن سيكون علية تكلفة الحجر المؤسسي مع التذكرة ما يقارب الف دولار .

وأشارت المصادر الى ان من لديه معاملة في السفارة او في المكاتب عليهم الاستفادة من الوقت واخذ اللقاحين لان وقت التطعيم باليمن ١٤ يوم بين كل جرعة واخرى حتى الحصول على الشهادة المعتمدة للتطعيم .

وأكدت المصادر بانه سيكون خلال الايام القادمة خطة لانشاء مخيم بالمنفذ لاعطاء لقاحات كورونا للمسافرين .

وكان قد تفاجئ مغتربون يمنيون، اليوم الأحد، باعادتهم من منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية، على الرغم من تلقيهم لجرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وفي ذات السياق، قال وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور قاسم بحيبح، أن هناك العديد من الملاحظات المهمة والتي يُنبغي على جميع المسافرين اليمنيين تنفيذها.

وأوضح الدكتور بحيبح في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، تابعها " المشهد اليمني "، أن الوزارة و حسب توجيهات رئيس الجمهورية، قامت بتسهيل الخدمات للمواطنين وبتعليمات من رئيس الوزراء بفتح مجال لتطعيم المسافرين كوضع اضطراري رغم عدم وجودهم في فئات الاستهداف من الجولة الأولى إلا أن هناك ملاحظات مهمة ينبغي التنبيه عليها للأخوة المسافرين.

وأشار إلى أننا مازلنا في اليمن بالجولة الأولى والجرعة الأولى من لقاح استرازينكا وهو لقاح من جرعتين الجرعة الثانية بعد 8-12 أسبوع من الجرعة الأولى.

وأضاف قائلاً:" ولكن للأسف رغم مطالبتنا للمواطنين بالتطعيم مبكرا منذ شهر لم تكن الاستجابة، كما كنا نأمل رغم تنبيهنا أنه سيكون شرط للسفر والحج والعمرة".

وبين أن التلقيح حالياً متاح بكل المحافظات المحررة وبإمكان المسافرين التطعيم في محافظاتهم وإكمال إجازاتهم حتى موعد الجرعة الثانية بعد 8-12 أسبوع وسيعطوا شهادات تلقيح جرعتين مما يمكنهم من السفر بحرية.

ووعد بان الحكومة ستقوم بجهود حالية مع الأشقاء فيما يخص الفئات الأخرى.