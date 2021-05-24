شكرا لبحثكم عن خبر طائرات التحالف تستهدف قيادات حوثية مجتمعة بالجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية وعسكرية، ان التحالف العربي، استهدف مساء الأحد، قيادات حوثية كانت في اجتماع عسكري بمحافظة الجوف (شمالي اليمن).

وذكرت المصادر، أن طيران التحالف استهدف بعدة غارات جوية، اجتماعا عسكريا لمليشيا الحوثي في منطقة المزاريق بمديرية خب والشعف.

وبحسب المصادر، فإن الإجتماع كان يضم عددا من القيادات الحوثية البارزة، والتي تسعى لإعادة ترتيب صفوفها وتخطط لشن عملية عسكرية جديدة على القوات الحكومية في المحافظة.

وأكدت، أن القصف الذي نفذته مقاتلات التحالف، أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيات، بينهم قيادات ميدانية بارزة.