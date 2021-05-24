شكرا لبحثكم عن خبر المغترب اليمني شيبان يموت ساجدا في صلاة الفجر .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي أحد المغتربي اليمنيين في المملكة العربية السعودية أثناء تأديته لصلاة الفجر في مكان إقامته يوم أمس الأحد.

وتداول ناشطون صورة للمغترب اليمني عبدالله شيبان وقد وافته المنيه وهو ساجد على سجادته أثناء تأديته لصلاة الفجر يوم أمس الأحد في المملكة العربية السعودية.

ولقت صورة المرحوم تداول واسع مرفق بدعاء له، معبرين عن كونه هو الفائز الحقيقي ومن يستحق الدعاء وليس من حصل على جائزة وحقق مكسب دينيوي.