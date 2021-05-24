شكرا لبحثكم عن خبر العسل لمرضى السكري.. كيف يختلف تأثيره عن السكر الأبيض؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حسناء الشيمي:

العسل وتأثيره على مرضى السكري بات محل نقاش بين الكثير، ووسط مزاعم تفيد بأنه يضر مرضى السكري، وأخرى تؤكد فوائده لهم، اتفق الخبراء على الفرق بينه وبين السكر الأبيض، وتأثير كل منهما على مرضى السكري، خاصة أنهما مصادر بسيطة للسكر والكربوهيدرات.

"الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية الفرق بين تأثير السكر والعسل الأبيض على مريض السكري، وفق ما جاء في "medicalnewstoday"، و"webmd" وأكده الدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية.

الفرق بين العسل والسكر الأبيض

العسل مصدر للكربوهيدرات، تأتي هذه الكربوهيدرات في الغالب من الجلوكوز والفركتوز، وهما سكريات بسيطة.

وتحتوي كل ملعقة طعام من العسل على:

64 كالوري

17 جرام سكر

17 جرام من الكربوهيدرات

0.06 جرام من البروتين

0.04 جرام من الألياف

كما أنه يحتوي على الفيتامينات و المعادن مثل البوتاسيوم ، الكالسيوم، الزنك، و فيتامين C، ومضادات الأكسدة، ولكن ليس بكميات كبيرة، لذلك لا يفضل الاعتماد على العسل كمصدر رئيسي لهذه العناصر الغذائية.

ويختلف العسل عن السكر الأبيض أو سكر "المائدة" لأن السكر لا يحتوي على أي فيتامينات أو معادن، كما أن العسل يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) أقل من السكر أيضًا. ويقيس مؤشر نسبة السكر في الدم مدى سرعة الكربوهيدرات في رفع مستويات السكر في الدم . يحتوي العسل على 58 درجة مؤشر جلايسيمي ، والسكر له قيمة 60. وهذا يعني أن العسل (مثل جميع الكربوهيدرات) يرفع نسبة السكر في الدم بسرعة ، ولكن ليس بنفس سرعة السكر. ومع ذلك ، ليس هناك فرق كبير.

هل العسل يرفع السكر

من فوائد تناول العسل أنه يمكن أن يزيد من مستوى الأنسولين ويساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يكون استبدال السكر بالعسل مفيدًا أيضًا، مع الأخذ في الاعتبار أن العسل مصدر لمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات.

ويمكن للنظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة أن يحسن طريقة استقلاب الجسم للسكر، كما أن الخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في العسل يمكن أن تقلل من مضاعفات مرض السكري .

أضرار العسل لمريض السكر

يجب العلم أن العسل أحلى من السكر، وعند استبدال السكر بالعسل يجب فقط تناول القليل منه، لأن العسل يؤثر على نسبة السكر في الدم ويتسبب في ارتفاعه أيضًا.

فوائد العسل

وللعسل فوائد صحية متعددة، وهو ما يجعله أفضل من السكر الأبيض، خاصة بمرضى السكري، مع الأخذ في الاعتبار عدم الإفراط في تناوله، وحسابه من الكربوهيدرات التي يتم الحصول عليها في اليوم، ووتشمل فوائده:

العسل غني بمضادات الأكسدة

العسل عالي الجودة غني بالعديد من مضادات الأكسدة المهمة - مثل الأحماض الفينولية والفلافونويد - التي قد تدعم جهاز المناعة، فمضادات الأكسدة مركبات تساعد في محاربة الجذور الحرة المسببة للأمراض، وبالتالي تقلل من خطر تلف الخلايا المؤكسدة

تعزيز صحة القلب

قد يؤدي استبدال السكر العادي بالعسل عالي الجودة في النظام الغذائي إلى تحسين جوانب مختلفة من صحة القلب، حيث ثبت أنه يقلل من العديد من عوامل الخطر لأمراض القلب، كونه قد يساهم في تقليل الكوليسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم.

تعزيز التئام الجروح

في بعض أشكال الطب التقليدي، مثل الأيورفيدا، يتم وضع العسل مباشرة على الجلد للمساعدة في التئام الجروح، ويُعتقد أن هذا يرجع إلى خصائص العسل المضادة للبكتيريا وقدرته على تقليل نمو الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تسبب العدوى.

في إحدى الدراسات، كان تطبيق عسل مانوكا مباشرة على قرح القدم السكرية فعالاً مثل ضمادات الجروح التقليدية وعزز الشفاء في 97٪ من التقرحات.

وبالمثل، أظهرت دراسة أخرى أجريت على 30 شخصًا أن إضافة العسل إلى ضمادات الجروح عزز الشفاء في حوالي 43٪ من قرح القدم السكرية بعد ثلاثة أشهر.