شكرا لبحثكم عن خبر 5 أعراض لـ كوفيد يجب على مرضى السكري الحذر منها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تزداد احتمالية النتائج السيئة مع المرض الموجود مسبقًا، ويعتبر السكري هو أحد هذه الأمراض المصاحبة السيئة لمرضى كوفيد-19.

لا يزال مرضى السكري يواجهون مخاطر عالية للإصابة بالعدوى بالإضافة إلى الوفيات، قد يكون هناك أيضًا بعض الأعراض والمضاعفات التي قد يكونون أكثر عرضة لها بسبب ظروفهم، وفقا لموقع timesofindia.

ما الذي يجعل السكري من الأمراض المزمنة السيئة؟

ضعف مستوى الجلوكوز في الدم يضر بإنتاج الأنسولين في الجسم ويثبط المناعة، يمكن لمرض السكري أيضًا أن يجعل الشخص يجد صعوبة في الاستفادة من العناصر الغذائية، وسوء تدفق الدم.

كما هو الحال مع كورونا ، يمكن أن يجعل مرض السكري من الصعب محاربة الحمل الفيروسي، ولكنه يدعو أيضًا إلى الإصابة بأمراض أخرى، وفقًا للأطباء، يعاني مرضى السكري الذين ليسوا عرضة فقط للدخول إلى المستشفى من مشاكل الأوعية الدموية الأساسية، مما يجعلهم أكثر عرضة للمعاناة من مشاكل مثل الهزات القلبية الوعائية، وتدهور الجهاز التنفسي، وأمراض الرئة المزمنة.

بصرف النظر عن هذا، قد تكون هناك أيضًا بعض أعراض وعلامات COVID-19 ، والتي يحتاج مرضى السكري إلى توخي الحذر الشديد منها:

طفح جلدي .. الأظافر وأصابع القدم

هناك أعراض أكثر غرابة مثل الطفح الجلدي وأعراض الالتهاب والحساسية تؤثر على الأشخاص قبل ظهور العلامات التقليدية.

من غير المحتمل إصابة أصابع القدم والأظافر والبقع الحمراء - كل علامات تأثير فيروس SARS-COV-2 على الجلد من المرجح أن يتعرض لها أولئك الذين يعانون من مستويات السكر في الدم غير المنضبطة.

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري هم أيضًا أكثر عرضة للمظاهر الجلدية وبطء التئام الجروح، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى جفاف بشرتك وزيادة فرص الالتهاب والتورم والبقع الحمراء والبثور، والتي يمكن أن تتعايش جميعها مع عدوى COVID. وبالتالي ، يجب على مرضى السكري أن يكونوا حريصين للغاية على العناية بصحة بشرتهم ومراقبة ظهور علامات الإصابة المبكرة بفيروس كورونا.

الالتهاب الرئوي

يمكن أن يتحول الالتهاب الرئوي إلى عامل خطر وتهديد لمرضى COVID ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري.

مع ارتفاع مستويات الالتهاب وعلامات السكر في الدم غير المنضبطة، يمكن أن تتعرض صحة الجهاز التنفسي للخطر بشكل حاد مما يؤدي إلى نتائج سلبية، كما أن مستويات السكر المرتفعة في الدم، وفقًا للأطباء، تجعل من السهل على الفيروس الازدهار في الجسم ونشر المزيد من الضرر.

الخطر موجود بالتساوي بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني.

نقص الأكسجين

قد يكون الانخفاض في مستويات تشبع الأكسجين أحد أكبر المضاعفات التي قد يواجهها مرضى COVID-19. مع وجود حالة التهابية مثل مرض السكري، الذي يثبط وظائف المناعة، فقد أثبتت دراسات متعددة الآن أن هؤلاء المرضى الذين يعانون من اضطرابات السكر الموجودة مسبقًا أو الضعف لديهم احتمالية أكبر للمعاناة من الحرمان من الأكسجين والأعراض ذات الصلة، بما في ذلك ضيق التنفس وضيق التنفس وألم الصدر ومشاكل الرئة.

نقص الأكسجة، وهي حالة تنخفض فيها مستويات الأكسجين بسرعة دون إشعار مرئي لأعراض أخرى، يُلاحظ أيضًا بشكل أكثر شيوعًا في مرضى COVID-19 الذين يعانون من مرض السكري.

عدوى الفطريات السوداء

يزيد التهديد المفاجئ المتصاعد على شكل عدوى الفطريات السوداء من مخاوف مرضى COVID-19.

تعد العدوى الفطرية الغامضة، والتي تسبب تشوهًا مميزًا للوجه، وتورمًا، وصداعًا وتهيجًا، في الوقت الحالي الأكثر إزعاجًا لمرضى COVID (المتعافين أو الذين تعافوا) الذين يعانون من مرض السكري.

نصائح مهمة لمرضى السكري

من جانبه نصح الدكتور أمجد حداد استشاري المناعة والحساسية، مرضى السكري بمراقبة نسبة السكر بالدم والحصول على جرعات الإنسولين دون الإخلال بالمواعيد التي حددها الطبيب.

كما شدد، في تصريحات لمصراوي، على اتباع نظام غذائي يسمى نظام التغذية المناعية، بمعنى التركيز على الأغذية التي ترفع المناعة لمواجهة كورونا وذلك من خلال:

- تناول البروتينات قليلة الدسم والتقليل من تناول السكريات بقدر الإمكان.

- الإكثار من السلطة الخضراء قدر الإمكان.

- ضرورة تناول المزيد من السوائل.

- الإكثار من تناول المكسرات والبقوليات.