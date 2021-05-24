أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في حضرموت اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

رصد مراسل " الیمن العربي "، اليوم، أسعار اللحوم والخضروات والفواكه في محافظة حضرموت كبرى محافظات البلاد، للكیلو الواحد ویتفاوت سعرها مع متوسط قیمتها فیما یلي :

