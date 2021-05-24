عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخارجية الأمريكية: موقف السعودية واضح بدعم الحل السلمي باليمن

الإثنين 24 مايو 2021

الخليج 365

شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الأحد، على أن "موقف السعودية واضح بدعم الحل السلمي في اليمن".



والسبت، أكد بلينكن أن "إيجاد حل شامل للنزاع في اليمن على رأس أولويات أمريكا".

كما تعهد بمواصلة "العمل مع الشركاء والحلفاء لإحلال السلام في اليمن"، قائلاً: "إن أمريكا تقدر التزام الحكومة اليمنية بإيجاد حل سلمي في البلاد".

دعم أوروبي

يشار إلى أنه في وقت سابق الأحد، أعلن الاتحاد الأوروبي دعم جهود الرياض للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.

وشدد في بيان على أهمية تنفيذ بنود المبادرة المتضمنة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.

وقف النار

يذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، كان أعلن يوم 22 مارس الفائت، عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة".

إلى ذلك أضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".