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تعز.. حملة أمنية لضبط الأمن في مدينة التربة

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المنامة - ياسر ابراهيم - انتشرت حملة أمنية في مديرية الشمايتين بريف جنوب محافظة تعز، ليل السبت/الأحد، بهدف منع ظاهرة التجول العشوائي بالسلاح.
 
وقال بيان صادر عن شرطة تعز، تلقى "يمن شباب نت" نسخة منه، إن أطقم الحملة الأمنية المشتركة المشُكلة من قوات الأمن الخاص والأمن العام  وشرطة الدوريات وأمن الطرق وبمشاركة أطقم الشرطة العسكرية انتشرت في مختلف شوارع مدينة التربة والأسواق العامة.
 
وأضاف البيان أن الحملة تهدف إلى تثبيت الحالة الأمنية وضبط ظاهرة انتشار السلاح وضبط كل من يتجول بسلاحه في المدينة.
 
وأمس السبت، نجا العقيد أبو شداد العامري، القيادي في اللواء "الرابع" مشاة جبلي، من محاولة اغتيال برصاص مسلحين مجهولين.
 
وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية أطلقوا وابل من الرصاص على طقم العامري في مدينة التربة، ما أدى إلى تهشم زجاج الطقم في حين لاذ المسلحين بالفرار.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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