رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تقف على تطورات الأوضاع بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قدمت قيادة الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت، اليوم الأحد، تقريرًا حول آخر التطورات الميدانية لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.



جاء ذلك خلال لقاء جمع بين عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي، وقيادة الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت.

وحرصت الهيئة على تقديم شرح مفصلٍ عن الأوضاع والمعاناة التي يواجهونها، جراء استفزازات واعتداءات قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لمليشيا الإخوان الإرهابية.

وأطلع الدكتور الخُبجي، الهيئة التنفيذية المساعدة، على آخر المستجدات السياسية على الساحة الجنوبية، وفي مقدمتها جهود المجلس الانتقالي الجنوبي الحثيثة لتنفيذ اتفاق الرياض، باعتباره المخرج الوحيد للأزمة الراهنة.

وتحدث عن المعاناة الكبيرة التي يتجرعها المواطن الجنوبي جراء الانهيار الاقتصادي، وانعدام الخدمات، مؤكدًا أن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، تقوم بمساعٍ حثيثة للضغط على الجهات المختصة؛ لتوفير الخدمات وصرف الرواتب ومعالجة الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها محافظات الجنوب.

وأشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي، يضع معاناة أبناء حضرموت في صدارة أولوياته، مؤكدًا أن المجلس لن يتوانى عن تحريرها من ممارسات الإرهاب الإخواني.