شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيات الحوثي تجدد خروقاتها للهدنة الأممية باستهداف وقصف منازل المدنيين في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

جددت مليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم الأحد، خروقاتها للهدنة الأممية باستهداف وقصف منازل المدنيين في الجبلية بالحديدة.



وأطلقت المليشيات، نيران أسلحتها الرشاشة والقناصة صوب القرى السكنية، ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية.

وكانت قرية الشعينة في مديرية حيس، الواقعة جنوبي محافظة الحديدة، قد شهدت اليوم الأحد، استشهاد سيدتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة، جراء انفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.