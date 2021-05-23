وزارة الصحة تخصص مراكز لتحصين المغتربين والمسافرين ضد فيروس كورونا

واضاف الوليدي وفقالوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "أن ألمراكز تتوزع على مستشفى كرى بمحافظة مأرب وفندق عرش بلقيس في مفرق حريب والمستشفى السعودي في منفذ الوديعة، بالاضافه إلى ثلاث فرق في مستشفى سيئون العام"..مؤكداً مجانية اللقاح للجميع.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012