وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي لليونيسيف إمكانية تكثيف برامج المنظمة في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم مع المدير الاقليمي لليونيسيف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان، تعزيز الشراكة بين الوزارة واليونيسيف في قطاعات الصحة المختلفة، وامكانية تكثيف العمل في برامجها المستهدفة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.



وفي اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، اشاد بحيبح بتدخلات اليونيسيف باعتبارها واحده من أهم المنظمات الداعمة للقطاع الصحي وساعدت بفاعلية لتجنب انهيار المنظومة الصحية في بلادنا .. مستعرضاً جملة الإجراءات والتدابير التي اخذتها الوزارة لتعزيز العمل ورفع التغطية الخاصة بلقاح كوفيد ١٩ وزيادة عدد الاخذين للقاح.

واشار إلى أنه تم تفعيل الحملة الاعلامية عقب عيد الفطر عبر المركز الوطني للتثقيف والاعلام الصحي بوزارة الصحة وكذا الإجراءات المتخذة للعاملين الصحيين والمشترطة اخذ اللقاح للراغبين بالمشاركة في الدورات التدريبية والفعاليات الأخرى بالاضافة إلى إلزام المسافرين عبر المنافذ باخذ اللقاح لاسيما المتوجهين للسعودية.

واكد وزير الصحة على ضرورة تنفيذ حملات التحصين ضد شلل الأطفال في مناطق سيطرة الميليشيا الانقلابية حتي لا يعود ظهور شلل الأطفال في اليمن بعد أن تخلصت منه .. مطالباً بإعادة تفعيل برنامج القابلات المجتمعيات لما له من أهمية كبيره في وصول الخدمات للمناطق النائية وتخفيف الضغط على المستشفيات.

من جانبه أشار وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور، علي الوليدي، إلى تبني وزارة الصحة لإعداد استراتيجية خاصة ببرامج التغذية في اليمن .