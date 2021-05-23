وزير الصحة يفتتح المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم، المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة في مدينة مأرب.



يضم المركز ستة أقسام رئيسية هي: قسم الوحدة البيلوجية وحدة الـ(pcr)، و قسم الدم العام، وقسم الكيمياء الحيوية، وقسم المناعة والمناعة الخاصة، وقسم الهرمونات، وقسم الطفيليات، جهزت جميعها بتمويل من السلطة المحلية ووزارة الصحة بالشراكة مع مركز الملك سلمان.

واوضح مدير عام المركز الدكتور كهلان البشاري أن المركز يستطيع بعد تشغيله بكامل طاقته الاستيعابية استقبال أكثر من 200 حالة فحص عامة ونوعية يوميا، في كل أقسامه التخصصية بعد تزويدها باحتياجاتها اللازمة من المحاليل والمعدات.

واعتبر الوزير بحيبح أن المركز سيمثل إضافة نوعية لدعم القطاع الصحي في محافظة مأرب الذي يعاني الكثير من الصعوبات والتحديات نتيجة الحرب المتواصلة التي تشنها المليشيات الحوثي الانقلابية على المحافظة منذ 2015 واستمرار استهدافها المتكرر للمستشفيات والمراكز والمنشآت الطبية في المحافظة بشكل متعمد وممنهج.

في سياق متصل أشاد وزير الصحة ووكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح خلال لقائهما اليوم، بفريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتدخلات المركز لدعم القطاع الصحي في المحافظة وتنفيذ مشاريع صحية مهمة أبرزها مستشفى العيون التخصصي ومركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في المحافظة.

واعتبر الوزير بحيبح والوكيل مفتاح أن مركز الملك سلمان شريك أساس وداعم رئيس للقطاع الصحي في محافظة مأرب ساهم خلال السنوات الماضية بتشغيل الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية في المحافظة ووفر احتياجاتها من الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية.

داعيين المركز إلى تقديم مزيد من الدعم والإسناد للقطاع الصحي بمأرب المساهمة بتمويل بعض المشاريع الصحية الضرورية والمراكز التخصصية النوعية التي لاتزال محافظة مأرب تفتقر لها وفي مقدمتها إنشاء مركز تخصصي للأمراض النفسية والصحة العقلية وآخر للأورام السرطانية بهدف تقديم هذه الخدمات الطبية النوعية لأكثر من2 مليون و 500 ألف نازح، تحتضنهم محافظة مأرب بالإضافة إلى 500 ألف نسمة من أبناء المحافظة.