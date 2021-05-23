احتفاء في عدن باليوم العالمي للقابلات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات فرع عدن، اليوم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للقابلات.



وفي الحفل، أشادت وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع السكان، الدكتورة، إشراق السباعي، بدور القابلات في عيدهن العالمي في تقديم خدمات الرعاية المنزلية التي صانت انفس كثير من الأمهات لاسيما أثناء جائحة كورونا .. مؤكدة على أهمية التأهيل والتدريب للكوادر الصحية ومنها القابلات والاتجاه إلى ردم فجوة النقص من الكادر المؤهل وبما يعزز من قدرات النظام الصحي ورفع كفاءته وتحسين الجودة المحققة للغايات في خفض نسبة الوفيات بين صفوف الأمهات والمواليد.

واشارت الوكيل السباعي إلى الحاجة الملحة لإنشاء مجلس لقابلات اليمنيات والتمريض يعمل على تعزيز حقوق القابلات والاسهام في خفض معدل الوفيات للأم والطفل وإيجاد الأسس القانونية والتشريعية له.

من جانبها دعت رئيسة جمعية القابلات اليمنيات سعاد قاسم، إلى ضرورة توفر نظام تشريعي ولوائح تنظيمية لممارسة مهنة القبالة وإنشاء مجلس يعنى بتنظيم المهنة ويضع المعايير المهنية والسلوكية الخاصة بها .. مشيرة إلى أن الاحتفاء بهذا المناسبة في هذا العام يأتي متزامنا مع إطلاق التقرير العالمي لوضع القباله والذي يوفر قاعدة بيانات محدثة حول تاثيرات القابلات في تحسين جودة رعاية الأمهات.