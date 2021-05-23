وزير الخارجية يناقش مع سفير هولندا تطورات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك بالسفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف لمناقشة التطورات السياسية في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وخلال اللقاء عبر وزير الخارجية عن تقدير اليمن للجهود التي تبذلها هولندا للمساهمة في حل الازمة، مؤكدا أن الحكومة اليمنية وبالرغم من عرقلة مليشيا الحوثي لجهود إحلال السلام ستستمر في بذل الجهود الحثيثة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في سلام عادل ودائم وشامل.

وتطرق الى العدوان الحوثي المستمر على مارب التي تضم ملايين النازحين لافتا الى أهمية توجيه رسائل من المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الحوثي العبثي على المحافظة والذي لن تجني منه المليشيا سوى ازهاق الأرواح وإطالة أمد الحرب ومضاعفة المعاناة الإنسانية.

وأكد بن مبارك على أهمية تكثيف الجهود لحل قضية الخزان النفطي صافر وإلزام مليشيا الحوثي بالسماح للفريق الفني الاممي بالوصول للخزان لتقييم حالته لافتا الى الخطر البيئي والإنساني الذي يشكله الخزان على اليمن والمنطقة وداعيا الى تظافر الجهود لإنهاء تلاعب المليشيا بهذا الملف الحساس.

من جانبه أشار السفير الهولندي لاستمرار دعم بلاده لليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الازمة واحلال السلام.. مؤكدا دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.