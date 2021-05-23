بن مبارك ووزير الدولة البريطانية يناقشان مستجدات الأوضاع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي، التطورات السياسية في اليمن والتعاون بين الحكومتين لاحلال السلام واستعادة الامن والاستقرار، وفقا لوكالة سبأ.



وخلال اللقاء سلم الوزير كليفرلي رسالة تهنئة لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي من جلالة الملكة اليزابيث الثانية بمناسبة احتفالات اليمن بالعيد الوطني الـ 31 للجمهورية اليمنية.

وتطرق وزير الخارجية للجهود التي بذلت في الآونة الاخيرة لوقف اطلاق النار تمهيدا لاحلال سلام شامل ودائم في اليمن.. لافتا الى عرقلة مليشيا الحوثي لتلك الجهود وداعيا لممارسة الضغوط عليها لاتخاذ مواقف ايجابية تجاه عملية السلام.

وأشار لاهمية التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض وتوحيد المؤسستين الامنية والعسكرية لتثبيت الامن والاستقرار في المحافظات المحررة وتوحيد الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية .

وأكد بن مبارك على أهمية دعم وتعزيز عمل البنك المركزي بما يساعد على تحقيق الاستقرار في العملة الوطنية وتحسين الأوضاع المعيشية في اليمن. مؤكدا حرص الحكومة على التخفيف من معاناة المواطنين واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.

من جانبه عبر الوزير البريطاني عن تقديره لموقف الحكومة الايجابي تجاه عملية السلام والمبادرات الاممية والاقليمية لوقف اطلاق النار مؤكدا التزام بريطانيا بالمساعدة على تحقيق السلام في اليمن بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين ووقوفها الى جانب وحدة اليمن وسيادته واستقراره.