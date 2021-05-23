وزير الصحة: هناك ملاحظات مُهمة ينبغي على المسافرين تنفيذها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

أوضح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح أن هناك العديد من الملاحظات المهمة والتي يُنبغي على جميع المسافرين اليمنيين تنفيذها.



وقال الدكتور بحيبح في سلسلة تدوينات نشرها على حائط صفحتها بموقع"تويتر" قامت وزارة الصحة حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتسهيل الخدمات للمواطنين وبتعليمات من دولة رئيس الوزراء بفتح مجال لتطعيم المسافرين كوضع اضطراري رغم عدم وجودهم في فئات الاستهداف من الجولة الأولى إلا أن هناك ملاحظات مهمة ينبغي التنبيه عليها للأخوة المسافرين.

وأشار بحيبح إلى أننا مازلنا في اليمن بالجولة الأولى والجرعة الأولى من لقاح استرازينكا وهو لقاح من جرعتين الجرعة الثانية بعد 8-12 أسبوع من الجرعة الأولى.

وأردف قائلاً:" ولكن للأسف رغم مطالبتنا للمواطنين بالتطعيم مبكرا منذ شهر لم تكن الاستجابة ، كما كنا نأمل رغم تنبيهنا أنه سيكون شرط للسفر والحج والعمرة.

وبين أن التلقيح حالياً متاح بكل المحافظات المحررة وبإمكان المسافرين التطعيم في محافظاتهم وإكمال إجازاتهم حتى موعد الجرعة الثانية بعد 8-12 أسبوع وسيعطوا شهادات تلقيح جرعتين مما يمكنهم من السفر بحرية والحكومة تقوم بجهود حالية مع الأشقاء فيما يخص الفئات الأخرى.