سقوط 4 سيدات في انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

سقطت 4 سيدات، الأحد، في انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، غربي اليمن.



وقال بيان للقوات المشتركة، إن لغم أرضي لمليشيا الحوثي الانقلابية انفجر بـ4 سيدات لدى عملهن في رعي الأغنام في قرية "الشعينة" في مديرية "حيس" جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وبحسب البيان، فإن "دنيا سعيد" و"سعيدة شامي" قتلتا على الفور، فيما أصيبتا "نادية محجوب" و"حجة كيعل" بجروح بليغة، وفقا للعين.

وتدخلت وحدة من القوات المشتركة لتمشيط المكان لتطهيره من الألغام، فيما عملت أخرى على الفور في انتشال القتلى وإنقاذ السيدتين المصابتين ونقلهما لمستشفى ميداني لتلقي الإسعافات الأولية ثم إحالتهن لمستشفى منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية بالمخا.

ومطلع الشهر الجاري، ‏قتلت وأصيب 8 مدنين بينهم سيدة و2 أطفالها إثر انفجار عبوة حوثية ناسفة بمركبتهم في خط يصل مديريتي الدريهمي وبيت الفقيه جنوب‎الحديدة.

ومنذ مارس/ آذار الماضي وحتى منتصف مايو/ أيار الجاري، قتل وأصيب 58 مدنيا نصفهم من النساء والأطفال بنيران مليشيا الحوثي بما فيها الألغام المضادة للأفراد في المحافظة الساحلية.

وحولت مليشيا الحوثي الإرهابية ريف السهل التهامي، أو ما يُعرف بـ"سلة غذاء اليمن" إلى أكبر حقل ألغام في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وفقاً لتقارير دولية.

وتشير التقارير إلى أن الألغام الحوثية حصدت أكثر من 323 سيدة وفتاة من بين ضحايا بلغ عددهم 4 آلاف و600 قتيل وجريح سقطوا على مدى 6 أعوام مضت.