شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزُبيدي يناقش مع رئيس الجمعية الوطنية ومحافظ العاصمة عدن سُبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

الخليج 365 - عدن

استقبل اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم الأحد، كلا من اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية، والأستاذ أحمد حامد لملس الأمين العام لهيئة الرئاسة، محافظ العاصمة عدن، والأستاذ سالم ثابت العولقي، عضو هيئة الرئاسة الذين عادوا إلى العاصمة عدن بعد زيارة خارجية ناجحة.



واستمع الزُبيدي من اللواء بن بريك، ولملس، والعولقي إلى نتائج زيارتهم الخارجية، وبحث معهم خطط العمل المستقبلية وفي مقدمتها سبل تحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين بالعاصمة عدن ومحافظات الجنوب الأخرى.

وأكد الزُبيدي أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تضافر جهود الجميع، والاضطلاع بالمسؤوليات كل في مجال اختصاصه للمساهمة في انتشال العاصمة عدن خاصة ومحافظات الجنوب عامة من وضعها الحالي.