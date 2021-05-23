انتزاع 2500 لغم في اليمن خلال الأسبوع الثالث من مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" خلال الأسبوع الثالث من مايو 2021م من انتزاع 2,500 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف مناطق اليمن.



حيث تمكن الفريق من نزع 1,500 لغم مضاد للدبابات، و1,000 ذخيرة غير متفجرة، منها 718 لغمًا مضادًا للدبابات و476 ذخيرة غير متفجرة في مدينة عدن، فيما تم نزع 782 لغمًا مضادًا للدبابات و524 ذخيرة غير متفجرة في مدينة الجوف.

يذكر أن فريق "مسام" خلال شهر مايو 2021 استطاع نزع 8,318 لغمًا، ليبلغ ما تم نزعه منذ بداية المشروع 249,366 لغمًا، فيما يسعى المركز من خلال المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل وإصابة المئات من الأبرياء.