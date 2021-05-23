قائد لواء الأحقاف يعقد اجتماعا موسع بقادة الكتائب والسرايا والنقاط وأركانات شُعب اللواء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقد بمعسكر قيادة لواء الأحقاف، اجتماعاً موسع برئاسة قائد اللواء العميد الركن غيثان سالم البحسني وبحضور أركان اللواء المعين حديثاً العقيد عبدالله سعيد باصقر العمودي ورئيس عمليات اللواء العقيد سالم باسلوم، ضم قادة الكتائب والسريا والنقاط وأركانات الشُعب وضباط اللواء.



وخلال اللقاء نقل قائد لواء الأحقاف العميد الركن "غيثان سالم البحسني" تحيات محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني لمنتسبي اللواء، ورحّب بأركان اللواء المعين حديثاً العقيد عبدالله باصقر العمودي مهنّأه على نيله ثقة القيادة العسكرية بتوليه منصب أركان للواء مقدماً له شرحاً تعريفي منفصل عن مهام اللواء والوحدات التابعة له في تأمين المديريات الشرقية عبر القوة المنتشرة في تلك المديريات والتي تتمتع بجاهزية قتالية عالية.

وشدّد العميد " غيثان البحسني" قائد اللواء على قادة الكتائب والسرايا والنقاط أن تشمر سواعدها لرفع درجة الجاهزية القتالية واليقظة والحس الأمني إلى أعلى مستوياتها والإيفاء بالمهام في سبيل حفظ الأمن والإستقرار وتثبيت السكينة العامة، ودعا إلى الإلتزام والتقيد بالضوابط العسكرية التي تعد مثالاً للنظام والقانون، وأطلع من قادة الكتائب والسرايا والنقاط على مدى الجاهزية واليقظة التي يجب أن يتصف بها رجال الجيش.

وفي كلمة مقتضبة أشاد أركان اللواء العقيد عبدالله باصقر العمودي بمستوى الانضباط العسكري والجاهزية العالية والاستعداد القتالي الذي يتمتع به لواء الأحقاف مؤكدا على أنه لفخر عظيم العمل مع نخبة من القادة والضباط العسكريين الذي يشار لهم بالبنان في الانضباط وتنفيذ المهام، عقب ذلك أفسح المجال لمداخلات قادة الكتائب والسرايا والنقاط وأركانات الشُعب والضباط للتعريف بالمهام المناطة لهم.